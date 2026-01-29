Deutsche Bank: utile netto sopra le attese a 1,3 miliardi nel Q4, pesano però le indagini per riciclaggio

(Teleborsa) - Deutsche Bank
ha chiuso il quarto trimestre
del 2025 con un utile netto attribuibile
agli azionisti di 1,3 miliardi di euro
, superando nettamente le previsioni degli analisti che si attendevano 1,12 miliardi. I ricavi
del gruppo si sono attestati a 7,73 miliardi di euro
, un dato sostanzialmente in linea con le stime LSEG (7,72 miliardi).
Nonostante i profitti record registrati nell'ultima frazione dell'anno, i risultati sono stati parzialmente oscurati da nuovi problemi legali
. Nella giornata di mercoledì, le autorità tedesche hanno infatti effettuato perquisizioni
presso la sede dell'istituto nell'ambito di un'indagine su presunto riciclaggio di denaro.
Sotto il profilo della solidità patrimoniale
, il CET 1 ratio
è risultato pari al 14,2%, in leggera flessione rispetto al 14,5% del trimestre precedente, ma in miglioramento rispetto al 13,8% registrato nello stesso periodo del 2024.
La reazione dei mercati
alla notizia delle indagini ha prevalso sui buoni dati di bilancio: il titolo Deutsche Bank ha segnato una flessione dell'1,6% dopo la diffusione della nota ufficiale.