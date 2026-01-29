Milano 12:39
45.356 +0,48%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 12:39
10.215 +0,59%
Francoforte 12:39
24.599 -0,90%

Deutsche Bank: utile netto sopra le attese a 1,3 miliardi nel Q4, pesano però le indagini per riciclaggio

Finanza
Deutsche Bank: utile netto sopra le attese a 1,3 miliardi nel Q4, pesano però le indagini per riciclaggio
(Teleborsa) - Deutsche Bank ha chiuso il quarto trimestre del 2025 con un utile netto attribuibile agli azionisti di 1,3 miliardi di euro, superando nettamente le previsioni degli analisti che si attendevano 1,12 miliardi. I ricavi del gruppo si sono attestati a 7,73 miliardi di euro, un dato sostanzialmente in linea con le stime LSEG (7,72 miliardi).

Nonostante i profitti record registrati nell'ultima frazione dell'anno, i risultati sono stati parzialmente oscurati da nuovi problemi legali. Nella giornata di mercoledì, le autorità tedesche hanno infatti effettuato perquisizioni presso la sede dell'istituto nell'ambito di un'indagine su presunto riciclaggio di denaro.

Sotto il profilo della solidità patrimoniale, il CET 1 ratio è risultato pari al 14,2%, in leggera flessione rispetto al 14,5% del trimestre precedente, ma in miglioramento rispetto al 13,8% registrato nello stesso periodo del 2024.

La reazione dei mercati alla notizia delle indagini ha prevalso sui buoni dati di bilancio: il titolo Deutsche Bank ha segnato una flessione dell'1,6% dopo la diffusione della nota ufficiale.
Condividi
```