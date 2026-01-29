Deutsche Bank: utile netto sopra le attese a 1,3 miliardi nel Q4, pesano però le indagini per riciclaggio

Deutsche Bank

(Teleborsa) -ha chiuso ildel 2025 con unagli azionisti di, superando nettamente le previsioni degli analisti che si attendevano 1,12 miliardi. Idel gruppo si sono attestati a, un dato sostanzialmente in linea con le stime LSEG (7,72 miliardi).Nonostante i profitti record registrati nell'ultima frazione dell'anno, i risultati sono stati parzialmente oscurati da. Nella giornata di mercoledì, le autorità tedesche hanno infatti effettuatopresso la sede dell'istituto nell'ambito di un'indagine su presunto riciclaggio di denaro.Sotto il profilo della, ilè risultato pari al 14,2%, in leggera flessione rispetto al 14,5% del trimestre precedente, ma in miglioramento rispetto al 13,8% registrato nello stesso periodo del 2024.Laalla notizia delle indagini ha prevalso sui buoni dati di bilancio: il titolo Deutsche Bank ha segnato una flessione dell'1,6% dopo la diffusione della nota ufficiale.