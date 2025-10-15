A Madrid, forte ascesa per Indra

(Teleborsa) - Protagonista la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,77%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Indra
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Indra
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 43,6 Euro. Primo supporto a 41,38. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 39,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)