A New York corre Advanced Micro Devices

multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori

Advanced Micro Devices

Nasdaq 100

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Rialzo per la, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,60%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 233,5 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 224. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 217,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)