Milano 16:42
41.962 -0,27%
Nasdaq 16:42
24.920 +1,39%
Dow Jones 16:42
46.597 +0,71%
Londra 16:42
9.439 -0,14%
Francoforte 16:42
24.239 +0,01%

A Parigi, forte ascesa per Kering

Brilla la multinazionale del lusso, che passa di mano con un aumento del 6,57%.
