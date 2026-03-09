Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:57
24.636 -0,03%
Dow Jones 19:57
47.132 -0,78%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Parigi: scambi negativi per Kering

Migliori e peggiori
Parigi: scambi negativi per Kering
(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale del lusso, che presenta una flessione del 2,41%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kering, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico del colosso del lusso suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 247,2 Euro con tetto rappresentato dall'area 254,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 243,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```