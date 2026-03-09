Parigi: scambi negativi per Kering

(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale del lusso
, che presenta una flessione del 2,41%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kering
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del colosso del lusso
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 247,2 Euro con tetto rappresentato dall'area 254,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 243,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)