Milano 17:20
46.278 -1,97%
Nasdaq 17:20
24.893 -0,27%
Dow Jones 17:20
48.839 -0,28%
Londra 17:20
10.782 -1,18%
Francoforte 17:19
24.682 -2,38%

Kering scivola in fondo al mercato di Parigi

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso per la multinazionale del lusso, che tratta in perdita del 5,05% sui valori precedenti.
