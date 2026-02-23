Milano 16:40
46.842 +0,79%
Nasdaq 16:40
24.790 -0,89%
Dow Jones 16:40
48.977 -1,31%
Londra 16:40
10.687 +0,01%
Francoforte 16:40
25.044 -0,86%

Parigi: andamento rialzista per Kering

Seduta vivace oggi per la multinazionale del lusso, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,47%.
