Milano
16:40
46.842
+0,79%
Nasdaq
16:40
24.790
-0,89%
Dow Jones
16:40
48.977
-1,31%
Londra
16:40
10.687
+0,01%
Francoforte
16:40
25.044
-0,86%
Lunedì 23 Febbraio 2026, ore 16.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: andamento rialzista per Kering
Parigi: andamento rialzista per Kering
Migliori e peggiori
,
In breve
23 febbraio 2026 - 13.00
Seduta vivace oggi per la
multinazionale del lusso
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,47%.
Condividi
Leggi anche
Kering, prevale lo scenario rialzista a Parigi
Parigi: brusca correzione per Kering
Kering, scendono le quotazioni a Parigi
Parigi: rosso per Kering
Titoli e Indici
Kering
+3,04%
Altre notizie
Parigi: giornata depressa per Kering
Parigi: andamento rialzista per Kering
Parigi: in calo Kering
Parigi: senza freni Kering
Parigi: giornata negativa in Borsa per Kering
Parigi: brillante l'andamento di Kering
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto