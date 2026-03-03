Parigi: seduta difficile per Kering

(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale del lusso
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,75%.
La tendenza ad una settimana di Kering
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico del colosso del lusso
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 254,2 Euro con area di resistenza individuata a quota 265,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 249,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)