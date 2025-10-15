Al via i nuovi incentivi Invitalia per giovani e professionisti

(Teleborsa) - Al via da oggi i nuovi incentivi per l’autoimprenditorialità
. Da questa mattina, infatti, è possibile presentare sul sito di Invitalia
le domande per ottenere le agevolazioni destinate all’avvio di nuove imprese, studi professionali o società tra professionisti.
Le misure rientrano nel Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni nella legge 95/2024) e sono disciplinate dal decreto attuativo firmato l’11 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 agosto.
Gli incentivi si rivolgono ai giovani tra i 18 e i 35 anni
che vogliano mettersi in proprio
ma si trovino in condizioni di fragilità occupazionale. Possono fare domanda: inoccupati, inattivi o disoccupati; beneficiari delle misure del programma GOL
(Garanzia di occupabilità dei lavoratori); lavoratori con redditi al di sotto della soglia di incapienza fiscale,
i cosiddetti working poor.
Le agevolazioni coprono una vasta gamma di iniziative economiche: lavoro autonomo, ditte individuali, imprese societarie e attività libero-professionali, comprese le società tra professionisti.
A disposizione ci sono 800 milioni di euro, di cui 700 milioni provenienti dal Fondo Sociale Europeo Plus
(FSE+) e 100 milioni dal PNRR, nell’ambito del programma GOL.
Gli interventi sono gestiti su due direttrici
che determinano anche l’intensità del contributo, denominate "Autoimpiego Centro-Nord" (art. 17 D.L. Coesione) e "Resto al Sud 2.0" (art.18 D.L. Coesione).
Previa valutazione del piano di impresa presentato, si prevede l’accesso a due forme di finanziamento:Voucher a fondo perduto di 30mila euro nelle regioni del Centro Nord,
che aumentano a 40mila euro nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno. È anche prevista una maggiorazione di 10mila euro per le iniziative a maggior contenuto di innovazione/sostenibilità ambientale;
oppureContributo calcolato percentualmente in relazione all’investimento previsto
: il 65% per investimenti fino a 120mila euro, aumentati al 75% in area ZES; il 60% per investimenti tra 120mila e 200mila euro, aumentati al 70% in caso di richieste relative alle regioni del Mezzogiorno.
Gli incentivi non si limitano al sostegno economico. Il programma prevede anche percorsi di formazione e tutoraggio
, coordinati dall’Ente Nazionale Microcredito, per aiutare i beneficiari a costruire e gestire in modo efficace la propria attività. Ogni impresa ammessa sarà seguita da un tutor dedicato
, con l’obiettivo di garantire un uso corretto dei fondi e favorire la crescita dei progetti. (Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)