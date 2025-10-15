Al via i nuovi incentivi Invitalia per giovani e professionisti

(Teleborsa) - Al via da oggi i. Da questa mattina, infatti, è possibileleLe misure rientrano nel Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni nella legge 95/2024) e sono disciplinate dal decreto attuativo firmato l’11 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 agosto.Gli incentivi si rivolgono aiche voglianoma si trovino in condizioni di fragilità occupazionale. Possono fare domanda:(Garanzia di occupabilità dei lavoratori);i cosiddettiLe agevolazioni coprono una vasta gamma di iniziative economiche:A disposizione c(FSE+) e 1Gli interventi sono gestiti suche determinano anche l’intensità del contributo, denominatePrevia valutazione del piano di impresa presentato, si prevede l’accesso ache aumentano a 40mila euro nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno. È anche prevista una maggiorazione di 10mila euro per le iniziative a maggior contenuto di innovazione/sostenibilità ambientale;oppure: il 65% per investimenti fino a 120mila euro, aumentati al 75% in area ZES; il 60% per investimenti tra 120mila e 200mila euro, aumentati al 70% in caso di richieste relative alle regioni del Mezzogiorno.Gli incentivi non si limitano al sostegno economico. Il programma prevede anche, coordinati dall’Ente Nazionale Microcredito, per aiutare i beneficiari a costruire e gestire in modo efficace la propria attività. Ogni impresa ammessa sarà seguita da un, con l’obiettivo di garantire un uso corretto dei fondi e favorire la crescita dei progetti.