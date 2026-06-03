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Mediocredito Centrale, Ferruccio Ferranti nominato amministratore delegato

Banche, Economia
Mediocredito Centrale, Ferruccio Ferranti nominato amministratore delegato
(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Mediocredito Centrale, partecipato al 100% da Invitalia e quindi indirettamente dal MEF, ha nominato Ferruccio Ferranti amministratore delegato e direttore generale, sostituendo Francesco Minotti.

Il CdA risulta così composto: Giorgio Toschi, presidente; Dott. Ferruccio Ferranti, amministratore delegato e direttore generale; Alessandra Bianchi, consigliere; Carmela D’Amato, consigliere; Sandro Donati, consigliere; Valeria Giancola, consigliere; Andrea Messuti, consigliere.
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