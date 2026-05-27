Urso: ci auguriamo di completare riforma incentivi imprese entro giugno

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese, Adoldfo Urso, auspica di completare la riforma degli incentivi alle imprese entro giugno. "Per la parte della riforma sulla riduzione e razionalizzazione degli incentivi nazionali è stata ieri approvata la delega da una delle commissioni parlamentari e ci auguriamo di portarla a termine, se il ministero dell'Economia recepirà anche le indicazioni parlamentari, entro il mese di giugno - ha detto ai microfoni di Radio1 - Completeremo così la riforma degli incentivi che razionalizza, rende omogenei e quindi tra loro compatibili i diversi incentivi che ovviamente saranno ridotti nel numero che sono comprensibili alle imprese".



Poco prima aveva ricordato che "a inizio legislatura abbiamo trovato 2.000 diversi incentivi, circa 230 nazionali e 1.779 incentivi regionali per il sistema produttivo. Abbiamo chiesto una delega al Parlamento per riformare il sistema degli incentivi, abbiamo realizzato già il codice unico degli incentivi che armonizza e regolamenta gli incentivi nazionali e regionali affinché siano omogenei"

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