Adolfo de Rienzi nuovo Presidente Istituto per il Governo Societario

(Teleborsa) - Adolfo de Rienzi è il nuovo presidente dell’Istituto per il Governo Societario (IGS), affiancato da Monica Peta (Vice Presidente) e Alfredo Barbaranelli (Segretario).



Il nuovo Consiglio Direttivo, nominato a Roma dai Consigli Nazionali dei commercialisti, notai, avvocati e consulenti del lavoro, guiderà l’ente nel prossimo mandato ed è composto da Pietro Pazzetta, Bruno Ferroni, Luciano Olivieri, Rocco Guglielmo, Giuseppe Buscema, Cristina Marrone.



L'IGS, recentemente trasformato in Ente del Terzo Settore (ETS), punta a supportare i giovani professionisti e a fare da raccordo tra accademia e istituzioni. Il Past President Paolo Moretti curerà il Comitato Scientifico.



"Affronteremo il grande cambiamento determinato dalla tecnologia, che sembra sopravanzare il ruolo storico delle professioni ordinistiche economico-giuridiche", ha dichiarato de Rienzi, aggiungendo "lo faremo nel rispetto delle tradizioni e dei ruoli, ma con spirito di servizio e una particolare attenzione al sociale".

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