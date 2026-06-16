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Educazione finanziaria, Favero (Fideuram): passaggio fondamentale per formazione giovani

Economia
Educazione finanziaria, Favero (Fideuram): passaggio fondamentale per formazione giovani
(Teleborsa) - Oltre 2.000 giovani, più di 30 speaker e un'intera giornata dedicata a economia, lavoro, innovazione e futuro. È con questi numeri che venerdì 12 giugno si è conclusa al Palacongressi della Mostra d'Oltremare la settima edizione dello Starting Finance Investment Meeting (SFIM), il più grande evento italiano di educazione economico-finanziaria rivolto alle nuove generazioni e approdato per la prima volta a Napoli.

Di educazione finanziaria e rapporto tra giovani e investimenti ha parlato Andrea Favero, Head of Fideuram Direct: "Lo SFIM di Napoli è stata un'importante occasione di confronto con i giovani e con una generazione che si avvicina al mondo della finanza con aspettative nuove, grande attenzione alla semplicità e un forte bisogno di consapevolezza. Come Fideuram Direct crediamo che l'educazione finanziaria sia un passaggio fondamentale per aiutare i ragazzi a compiere scelte più informate e responsabili".
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