Eprcomunicazione: tre nuovi contratti per 246mila euro

(Teleborsa) - Eprcomunicazione , società di comunicazione e relazioni pubbliche quotata su Euronext Growth Milan, ha siglato tre nuovi contratti per un valore complessivo di 246.000 euro.



Il primo riguarda l'ufficio stampa di un'associazione di categoria nel settore delle infrastrutture, con durata annuale e un corrispettivo di 60.000 euro.



Il secondo è relativo all'ufficio stampa di un consorzio agroalimentare, anch'esso annuale, per 50.000 euro.



Il terzo, del valore di 136.200 euro, concerne la progettazione e gestione di una piattaforma istituzionale dedicata a informare cittadini, minori e professionisti sui servizi di protezione dell'infanzia: le attività si svolgeranno entro l'anno, con manutenzione triennale.

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