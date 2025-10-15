Aligned Data Centers acquistata per 40 miliardi di dollari da consorzio guidato da BlackRock

BlackRock

Microsoft

NVIDIA

(Teleborsa) - L'Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP), MGX (società di investimento in AI fondata dal fondo sovrano Mubadala) e Global Infrastructure Partners (GIP, controllato da) hanno annunciato l'da fondi infrastrutturali ??gestiti da Macquarie Asset Management e dai suoi partner di co-investimento. L'operazione alimenterà l'espansione dell'infrastruttura cloud e AI di nuova generazione e implica un valore aziendale di Aligned di circaè stata fondata da BlackRock, GIP, MGX,per espandere la capacità dell'infrastruttura AI. Tra i suoi investitori finanziari di riferimento figurano la Kuwait Investment Authority e Temasek.In meno di un decennio, Aligned si è evoluta fino a diventare. L'azienda progetta, costruisce e gestisce data center e campus dati all'avanguardia per i principali innovatori mondiali nel campo dell'hyperscale, del neocloud e dell'enterprise. Il portafoglio di Aligned comprende 50 campus e oltre 5 gigawatt di capacità operativa e pianificata, inclusi asset in fase di sviluppo, situati principalmente in regioni chiave di gateway digitale di Tier I negli Stati Uniti e in America Latina, tra cui Virginia settentrionale, Chicago, Dallas, Ohio, Phoenix, Salt Lake City, San Paolo (Brasile), Querétaro (Messico) e Santiago (Cile).L'operazione rappresenta ile un passo importante verso il suo obiettivo iniziale di mobilitare e impiegare 30 miliardi di dollari di capitale azionario, con il potenziale di raggiungere i 100 miliardi di dollari, incluso il debito."AIP è posizionata per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture necessarie per il continuo rinnovamento dell'economia globale da parte dell'IA - ha commentato- Questa partnership riunisce aziende leader e mobilita capitali privati ??per accelerare l'innovazione nell'IA e guidare la crescita economica e la produttività globali. Con questo investimento in Aligned Data Center, perseguiamo il nostro obiettivo di fornire l'infrastruttura necessaria per alimentare il futuro dell'IA, offrendo al contempo ai nostri clienti interessanti opportunità di partecipare alla sua crescita".