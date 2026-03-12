Saipem, le banche d'affari si muovono nel capitale con azioni e derivati

(Teleborsa) - La banche d'affari si muovono nel capitale
di Saipem
, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, sia tramite compravendita di azioni che di strumenti derivati, secondo quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB
relative alle partecipazioni rilevanti.Bank of America
risulta avere una partecipazione potenziale
del 4,187% (ci cui 1,303% in diritti di voto riferibili ad azioni), BNP Paribas
del 5,111% (ci cui 4,277% in diritti di voto riferibili ad azioni), JPMorgan
del 5,664% (ci cui 1,858% in diritti di voto riferibili ad azioni), Barclays
del 6,089% (ci cui 0,451% in diritti di voto riferibili ad azioni) e BlackRock
del 5,074% (ci cui 1,894% in diritti di voto riferibili ad azioni). Gli aggiornamenti sono tutti datati 3 marzo, tranne BlackRock al 4 marzo.