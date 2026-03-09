Milano 11:47
La startup di data center AI Nscale valutata 14,6 miliardi di dollari dopo l'ultimo round di finanziamenti
(Teleborsa) - La startup britannica di data center AI Nscale ha raccolto 2 miliardi di dollari nel suo ultimo round di finanziamenti.

L'azienda energetica norvegese Aker ASA e la società di investimenti 8090 Industries hanno guidato il round di Serie C, che ha valutato la startup a 14,6 miliardi di dollari. Al round hanno partecipato anche diverse aziende tecnologiche, tra cui Nvidia, Lenovo Group, Nokia e Dell.

I nuovi fondi contribuiranno ad accelerare lo sviluppo di Nscale di infrastrutture di AI integrate verticalmente, dall'elaborazione GPU e dal networking ai servizi dati e al software di orchestrazione, in Europa, Nord America e Asia, ha affermato l'azienda in un comunicato.

Nscale, inoltre, ha aggiunto tre leader aziendali di alto profilo come direttori. Si tratta degli ex dirigenti di Meta Platforms, Sheryl Sandberg e Nick Clegg, e Susan Decker, ex dirigente di Yahoo. Sandberg, Decker e Clegg entrano a far parte dell'attuale Cda di Nscale, che include Josh Payne, Rael Nurick, Jacob Leschly e Øyvind Eriksen.

L'iperscaler britannico ha dichiarato anche di avere raggiunto un accordo con Aker per integrare completamente la joint venture Aker Nscale, annunciata a luglio 2025, in Nscale. In futuro, Aker rimarrà un azionista di riferimento di Nscale, con il suo CEO Øyvind Eriksen che continuerà a far parte del Cda di Nscale.
