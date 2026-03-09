La startup di data center AI Nscale valutata 14,6 miliardi di dollari dopo l'ultimo round di finanziamenti

(Teleborsa) - La startup britannica di data center AI Nscale
ha raccolto 2 miliardi di dollari
nel suo ultimo round di finanziamenti
.
L'azienda energetica norvegese Aker ASA
e la società di investimenti 8090 Industries
hanno guidato il round di Serie C
, che ha valutato la startup a 14,6 miliardi di dollari
. Al round hanno partecipato anche diverse aziende tecnologiche
, tra cui Nvidia
, Lenovo Group, Nokia
e Dell
.
I nuovi fondi contribuiranno ad accelerare lo sviluppo di Nscale di infrastrutture di AI integrate verticalmente
, dall'elaborazione GPU
e dal networking
ai servizi dati
e al software
di orchestrazione, in Europa
, Nord America
e Asia
, ha affermato l'azienda in un comunicato.
Nscale, inoltre, ha aggiunto tre leader aziendali di alto profilo come direttori. Si tratta degli ex dirigenti di Meta Platforms
, Sheryl Sandberg
e Nick Clegg
, e Susan Decker
, ex dirigente di Yahoo. Sandberg, Decker e Clegg entrano a far parte dell'attuale Cda di Nscale, che include Josh Payne, Rael Nurick, Jacob Leschly e Øyvind Eriksen.
L'iperscaler britannico ha dichiarato anche di avere raggiunto un accordo con Aker
per integrare completamente la joint venture Aker Nscale
, annunciata a luglio 2025, in Nscale. In futuro, Aker rimarrà un azionista di riferimento
di Nscale, con il suo CEO Øyvind Eriksen che continuerà a far parte del Cda di Nscale.