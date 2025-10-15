Milano 14-ott
42.076 0,00%
Nasdaq 14-ott
24.579 -0,69%
Dow Jones 14-ott
46.270 +0,44%
Londra 14-ott
9.453 0,00%
Francoforte 14-ott
24.237 0,00%

Borsa: Giornata positiva per Hong Kong, in rialzo dell'1,21%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.748,97 punti

Hong Kong lievita dell'1,21% e archivia la seduta a 25.748,97 punti.
