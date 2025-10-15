Milano 16:43
41.956 -0,28%
Nasdaq 16:43
24.912 +1,35%
Dow Jones 16:43
46.599 +0,71%
Londra 16:43
9.439 -0,15%
Francoforte 16:43
24.235 -0,01%

Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,23%

L'indice dei colossi USA esordisce a 46.375,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,23%
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,23%, a quota 46.375,17 in apertura.
Condividi
```