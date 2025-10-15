Milano 17:35
41.907 -0,40%
Nasdaq 20:31
24.734 +0,63%
Dow Jones 20:31
46.305 +0,07%
Londra 17:35
9.425 -0,30%
Francoforte 17:35
24.181 -0,23%

Il DAX chiude a 24.181,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,23%
Francoforte mostra un frazionale ribasso dello 0,23% e archivia la seduta a 24.181,37 punti.
