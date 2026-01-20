Milano 13:05
Borsa: Francoforte apre in ribasso dello 0,85%

Il DAX avvia la giornata a 24.747,35 punti

In breve, Finanza
L'Indice della Borsa di Francoforte in sensibile calo dello 0,85%, a quota 24.747,35 in apertura.
