Milano 17:35
44.436 -0,38%
Nasdaq 22:00
25.526 -0,46%
Dow Jones 22:00
48.462 -0,51%
Londra 17:35
9.867 -0,04%
Francoforte 17:35
24.351 +0,05%

Borsa: Sotto la parità Milano, in calo dello 0,38%

Il FTSE MIB chiude a 44.436,01 punti

Milano mostra un frazionale ribasso dello 0,38% e archivia la seduta a 44.436,01 punti.
