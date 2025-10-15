Milano 16:44
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Performance positiva per il comparto petrolifero europeo, che continua la giornata in aumento dell'1,32% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
