Milano
10:57
44.550
-0,13%
Nasdaq
5-mar
25.020
-0,29%
Dow Jones
5-mar
47.955
-1,61%
Londra
10:57
10.427
+0,12%
Francoforte
10:57
23.808
-0,03%
Venerdì 6 Marzo 2026, ore 11.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Oil & Gas
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
06 marzo 2026 - 10.00
Il
Comparto petrolifero europeo
guadagna lo 0,87% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 548,99 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Oil & Gas
Titoli e Indici
Euro Stoxx Oil & Gas
+0,95%
Altre notizie
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: in acquisto l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto