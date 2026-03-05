Milano 17:35
44.609 -1,61%
Nasdaq 18:21
24.911 -0,73%
Dow Jones 18:21
47.854 -1,82%
Londra 17:35
10.414 -1,45%
Francoforte 17:37
23.816 -1,61%

Eurozona: calo per l'EURO STOXX Oil & Gas

Vendite diffuse sul comparto petrolifero europeo, che continua la giornata a 545,95 punti.
