Milano 12:24
42.233 +0,37%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:24
9.401 -0,55%
Francoforte 12:24
24.282 +0,19%

Eurozona: preme sull'acceleratore l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: preme sull'acceleratore l'EURO STOXX Construction & Materials
In forte aumento il comparto costruzioni europeo, che con il suo +1,75% avanza a quota 793,48 punti.
Condividi
```