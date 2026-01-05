Milano 14:48
45.702 +0,72%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:48
9.987 +0,36%
Francoforte 14:47
24.712 +0,70%

Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Utilities
Vendite diffuse sull'indice Utilities dell'Area Euro, che continua la giornata a 512,18 punti.
Condividi
```