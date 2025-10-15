Milano 12:27
42.229 +0,36%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:27
9.403 -0,53%
Francoforte 12:27
24.281 +0,18%

Londra: performance negativa per Entain

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per Entain
Sottotono la società di scommesse sportive e giochi, che passa di mano con un calo dell'1,83%.
Condividi
```