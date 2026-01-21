Londra: risultato positivo per Entain

(Teleborsa) - Bene la società di scommesse sportive e giochi
, con un rialzo del 2,88%.
L'andamento di Entain
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Entain
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6,815 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6,983. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6,707.
