Londra: risultato positivo per Entain

(Teleborsa) - Bene la società di scommesse sportive e giochi, con un rialzo del 2,88%.

L'andamento di Entain nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Entain, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6,815 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6,983. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6,707.

