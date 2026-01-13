Londra: scambi negativi per Entain

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di scommesse sportive e giochi
, che presenta una flessione dell'1,84% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Entain
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7,295 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7,453. Il peggioramento di Entain
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,235.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)