Londra: scambi negativi per Entain

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione dell'1,84% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7,295 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7,453. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,235.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)