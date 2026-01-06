Londra: andamento negativo per Entain

società di scommesse sportive e giochi

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo dell'1,93%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 7,771 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 7,525. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8,017.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)