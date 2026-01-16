Londra: scambi negativi per Entain

(Teleborsa) - Pressione sulla società di scommesse sportive e giochi
, che tratta con una perdita del 2,28%.
Lo scenario su base settimanale di Entain
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Entain
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 6,979 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 7,251. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 6,855.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)