Milano 12:28
42.222 +0,35%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:28
9.404 -0,52%
Francoforte 12:28
24.281 +0,18%

Londra: scambi negativi per Babcock International Group

Seduta in ribasso per l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, che mostra un decremento del 2,56%.
