Londra: nuovo spunto rialzista per Babcock International Group

(Teleborsa) - Balza in avanti l', che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,44%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,29%, rispetto a -3,4% del).Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 13,7 sterline con prima area di resistenza vista a 13,95. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 13,54.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)