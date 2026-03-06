Londra: nuovo spunto rialzista per Babcock International Group

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,44%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Babcock International Group
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,29%, rispetto a -3,4% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo scenario di breve periodo di Babcock International Group
evidenzia un declino dei corsi verso area 13,7 sterline con prima area di resistenza vista a 13,95. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 13,54.
