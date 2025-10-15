Lusso europeo in gran spolvero in scia a LVMH

(Teleborsa) - Spiccano oggi i titoli del lusso
, in scia ai ricavi di LVMH
diffusi ieri. Il colosso francese sta mettendo a segno un progresso a doppia cifra (oltre il +13%), seguono Hermes
e Kering
. (rispettivamente +8% e oltre il +6%). In evidenza anche le italiane Moncler
(oltre il +9%) e Brunello Cucinelli
(+4%).
Nel terzo trimestre 2025
LVMH ha registrato vendite superiori alle aspettative
: il fatturato totale ha raggiunto i 18,3 miliardi di euro, registrando una crescita organica del +1% e battendo il consensus di BBG del -1%, come segnalato dall'ultima ricerca di Barclays.
La divisione principale Fashion & Leather Goods (FLG), che ospita i marchi di punta Louis Vuitton e Dior e che rappresenta circa la metà degli utili, ha registrato un calo su base organica del 2%, facendo meglio del consensus fermo al -3%.
Ad avviso degli analisti di Barclays, sulla base di quanto emerso nella conference call, l'aspetto principale è che "la divisione Core è riuscita a migliorare oltre la semplice base comparabile
, grazie ad alcuni piccoli miglioramenti di fondo nei mercati chiave, il che è incoraggiante".
In vista del quarto trimestre, aggiungono, "il gruppo ha ricordato che i prezzi comparabili saranno più difficili di 4 pp in FLG e che l'EBIT margin del secondo semestre dovrebbe rimanere in calo su base annua a causa della crescita negativa del fatturato, che si riflette già nel consenso". D'altra parte, precisano, "il management si è mostrato più ottimista per il 2026
, segnalando prezzi comparabili più facili e alcune opportunità di self-help che dovrebbero contribuire al fatturato".
Barclays ricorda che il consenso "prevede già una crescita organica del 4% per FLG nel 2026 e un EBIT margin in miglioramento di circa 80 punti base rispetto al 2025".
Nel complesso, concludono, "abbiamo considerato i dati rassicuranti
e ci sentiamo più fiduciosi
sul fatto che il ciclo di declassamento di LVMH potrebbe giungere al termine
".