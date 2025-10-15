Milano 10:55
Lusso europeo in gran spolvero in scia a LVMH

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Spiccano oggi i titoli del lusso, in scia ai ricavi di LVMH diffusi ieri. Il colosso francese sta mettendo a segno un progresso a doppia cifra (oltre il +13%), seguono Hermes e Kering. (rispettivamente +8% e oltre il +6%). In evidenza anche le italiane Moncler (oltre il +9%) e Brunello Cucinelli (+4%).

Nel terzo trimestre 2025 LVMH ha registrato vendite superiori alle aspettative: il fatturato totale ha raggiunto i 18,3 miliardi di euro, registrando una crescita organica del +1% e battendo il consensus di BBG del -1%, come segnalato dall'ultima ricerca di Barclays.

La divisione principale Fashion & Leather Goods (FLG), che ospita i marchi di punta Louis Vuitton e Dior e che rappresenta circa la metà degli utili, ha registrato un calo su base organica del 2%, facendo meglio del consensus fermo al -3%.

Ad avviso degli analisti di Barclays, sulla base di quanto emerso nella conference call, l'aspetto principale è che "la divisione Core è riuscita a migliorare oltre la semplice base comparabile, grazie ad alcuni piccoli miglioramenti di fondo nei mercati chiave, il che è incoraggiante".

In vista del quarto trimestre, aggiungono, "il gruppo ha ricordato che i prezzi comparabili saranno più difficili di 4 pp in FLG e che l'EBIT margin del secondo semestre dovrebbe rimanere in calo su base annua a causa della crescita negativa del fatturato, che si riflette già nel consenso". D'altra parte, precisano, "il management si è mostrato più ottimista per il 2026, segnalando prezzi comparabili più facili e alcune opportunità di self-help che dovrebbero contribuire al fatturato".

Barclays ricorda che il consenso "prevede già una crescita organica del 4% per FLG nel 2026 e un EBIT margin in miglioramento di circa 80 punti base rispetto al 2025".

Nel complesso, concludono, "abbiamo considerato i dati rassicuranti e ci sentiamo più fiduciosi sul fatto che il ciclo di declassamento di LVMH potrebbe giungere al termine".





