Milano 12:28
42.222 +0,35%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:28
9.404 -0,52%
Francoforte 12:28
24.281 +0,18%

Migliori e peggiori
Madrid: andamento negativo per Cellnex Telecom
(Teleborsa) - Ribasso per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, che presenta una flessione del 2,02%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Cellnex Telecom rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Cellnex Telecom suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 28,27 Euro con tetto rappresentato dall'area 28,85. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 27,89.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
