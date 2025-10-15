Madrid: andamento negativo per Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Ribasso per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione
, che presenta una flessione del 2,02%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend di Cellnex Telecom
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Cellnex Telecom
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 28,27 Euro con tetto rappresentato dall'area 28,85. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 27,89.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)