Madrid: andamento negativo per Cellnex Telecom

società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione

Ibex 35

Cellnex Telecom

indice azionario della Borsa di Madrid

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,02%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 28,27 Euro con tetto rappresentato dall'area 28,85. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 27,89.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)