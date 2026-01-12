Milano 11:55
45.668 -0,11%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:55
10.124 -0,01%
Francoforte 11:55
25.326 +0,25%

Madrid: movimento negativo per IAG

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Madrid: movimento negativo per IAG
Si muove verso il basso International Airlines Group, con una flessione del 3,47%.
Condividi
```