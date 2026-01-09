Milano 13:42
45.681 +0,02%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:42
10.098 +0,53%
Francoforte 13:42
25.226 +0,39%

Madrid: rosso per Cellnex Telecom

Migliori e peggiori
Madrid: rosso per Cellnex Telecom
(Teleborsa) - Ribasso per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, che presenta una flessione del 2,58%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Cellnex Telecom rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 27 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 26,57. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 26,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```