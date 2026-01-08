Milano 14:05
Madrid: rosso per Cellnex Telecom

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, con una flessione dell'1,84%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Cellnex Telecom rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, Cellnex Telecom è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,68 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,84. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,52.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
