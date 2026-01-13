Milano 14:19
45.695 -0,08%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:19
10.140 0,00%
Francoforte 14:19
25.436 +0,12%

Madrid: scambi negativi per Cellnex Telecom

Migliori e peggiori, In breve
Pressione sulla società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, che tratta con una perdita del 2,09%.
