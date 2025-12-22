Madrid: si concentrano le vendite su Cellnex Telecom

società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione

Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 2,04%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 26,65 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 27,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)