Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:18
25.452 +0,42%
Dow Jones 21:18
48.390 +0,53%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Madrid: si concentrano le vendite su Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Pressione sulla società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, che tratta con una perdita del 2,04%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cellnex Telecom rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Cellnex Telecom è in rafforzamento con area di resistenza vista a 26,65 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 27,1.

