Madrid: si concentrano le vendite su Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Pressione sulla società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione
, che tratta con una perdita del 2,04%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cellnex Telecom
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Cellnex Telecom
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 26,65 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 27,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)