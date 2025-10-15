Milano 17:35
41.907 -0,40%
Nasdaq 20:33
24.738 +0,65%
Dow Jones 20:33
46.297 +0,06%
Londra 17:35
9.425 -0,30%
Francoforte 17:35
24.181 -0,23%

New York: al centro degli acquisti Generac Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: al centro degli acquisti Generac Holdings
Seduta decisamente positiva per l'azienda che produce generatori di energia elettrica, che tratta in rialzo del 6,17%.
Condividi
```