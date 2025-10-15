Milano 16:47
New York: andamento rialzista per IBM

(Teleborsa) - Bene la "Big Blue", con un rialzo del 2,57%.

L'andamento di IBM nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 285,5 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 279. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 274,7.

