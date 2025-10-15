New York: in acquisto First Solar

produttore statunitense di pannelli fotovoltaici

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il, che tratta in rialzo del 6,63%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 243,2 USD con primo supporto visto a 232,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 225,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)