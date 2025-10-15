Milano 17:35
41.907 -0,40%
Nasdaq 20:33
24.738 +0,65%
Dow Jones 20:33
46.297 +0,06%
Londra 17:35
9.425 -0,30%
Francoforte 17:35
24.181 -0,23%

New York: in acquisto First Solar

Migliori e peggiori
New York: in acquisto First Solar
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che tratta in rialzo del 6,63%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a First Solar rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo di First Solar confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 243,2 USD con primo supporto visto a 232,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 225,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```