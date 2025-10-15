Milano 17:35
41.907 -0,40%
Nasdaq 20:34
24.746 +0,68%
Dow Jones 20:34
46.299 +0,06%
Londra 17:35
9.425 -0,30%
Francoforte 17:35
24.181 -0,23%

New York: rosso per Atlassian

Sottotono la società di software australiana, che passa di mano con un calo del 3,18%.
