Milano 17:35
45.337 +1,95%
Nasdaq 17:37
25.093 +1,51%
Dow Jones 17:37
48.804 +0,62%
Londra 17:35
10.568 +0,80%
Francoforte 17:35
24.205 +1,74%

New York: rosso per Atlassian

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di software australiana, in flessione del 2,21% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Atlassian più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo di Atlassian rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 78,03 USD, mentre i supporti sono stimati a 74,81. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 81,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
