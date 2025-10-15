Milano 17:35
41.907 -0,40%
Nasdaq 20:35
24.743 +0,67%
Dow Jones 20:35
46.293 +0,05%
Londra 17:35
9.425 -0,30%
Francoforte 17:35
24.181 -0,23%

New York: su di giri Generac Holdings

Migliori e peggiori
New York: su di giri Generac Holdings
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda che produce generatori di energia elettrica, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,17%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Generac Holdings rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Generac Holdings rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 199 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 188,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 209,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
