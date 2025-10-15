Milano 12:30
42.236 +0,38%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:30
9.404 -0,52%
Francoforte 12:30
24.284 +0,19%

Parigi: preme sull'acceleratore Kering

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per la multinazionale del lusso, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,76%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Kering più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del colosso del lusso. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Kering evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 324,6 Euro. Primo supporto a 314,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 309,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
