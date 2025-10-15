Parigi: preme sull'acceleratore Kering

(Teleborsa) - Rialzo per la multinazionale del lusso
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,76%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Kering
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del colosso del lusso
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Kering
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 324,6 Euro. Primo supporto a 314,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 309,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)