Milano 12:31
42.233 +0,37%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:31
9.404 -0,52%
Francoforte 12:31
24.287 +0,20%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Italmobiliare

(Teleborsa) - Seduta positiva per la holding di partecipazioni, che avanza bene del 2,77%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Italmobiliare mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,71%, rispetto a -1,49% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


L'esame di breve periodo della holding classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 33,7 Euro e primo supporto individuato a 32,65. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 34,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
