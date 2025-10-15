Piazza Affari: andamento sostenuto per Italmobiliare

(Teleborsa) - Seduta positiva per la holding di partecipazioni
, che avanza bene del 2,77%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Italmobiliare
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,71%, rispetto a -1,49% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
L'esame di breve periodo della holding
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 33,7 Euro e primo supporto individuato a 32,65. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 34,75.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)