Milano 10:16
46.847 +0,72%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:16
10.516 +0,42%
Francoforte 10:16
25.173 +1,28%

Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice dei titoli bancari in Italia
Giornata di guadagni per il comparto bancario a Piazza Affari, che continua la giornata a 35.335,23 punti.
Condividi
```